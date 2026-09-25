（台北综合讯）台湾艺人赴中国大陆演出经常被要求进行政治表态；随着大陆“十一”国庆即将到来，台湾陆委会重申“两条红线”立场，盼赴陆发展艺人能顾及台湾人民的感情。

综合台湾中央广播电台和《自由时报》报道，澳门9月20日举行“湾区升明月”中秋晚会活动，包括王力宏、谢金燕、庾澄庆、萧敬腾等登台演出的台湾艺人，名字被主办单位标注为“中国台湾”。

台湾政府的大陆委员会副主委兼发言人梁文杰星期四（9月24日）表示，他看过这个节目，根据初步理解，这些艺人是应邀参加澳门当地活动，被标示成“中国台湾”，并不是他们主动的行为。他强调，大陆向来都是采取这样的政策，只要在陆港澳，一定会把台湾讲成中国台湾。

此外，大陆当局每年都会利用十一国庆，发动台湾艺人进行政治表态。梁文杰表示，陆委会的立场一贯，但有两条红线不能跨越。

他说：“我们的红线就是划在你不能够讲出支持武统，也不能够贬低台湾作为一个国家的地位。这两条红线是不能够越线，希望大家都能够遵守。希望去大陆发展的所有艺人，也都能够顾及到台湾人民的感情。”