中国一名视障女子在上海迪士尼度假区，被工作人员询问能否将盲杖收起来，让她难以理解，上海迪士尼为此致歉。

此事发生在本月3日。宋姓女子星期三（9月23日）告诉《扬子晚报》记者，自己有视力障碍，需使用盲杖出行，但她和男友去上海迪士尼度假区时，却被工作人员问“能不能把盲杖收起来”。

根据宋姓女子的说法，当时有工作人员询问：“是一直要用吗？因为园里人多，能不能收起来别用？”宋姓女子说：“我不明白他为什么这么问，谁会在不需要的情况下用盲杖？对于我来说，盲杖就是我的‘眼睛’。”

宋女士也称，她几个小时后向游客服务中心投诉此事。她在9月4日再度入园时，询问工作人员花园处是否有监控，“他们说那边没有360度的监控，跟我表达了歉意，送了我两张贴纸。”

记者星期三上午致电上海迪士尼度假区客服，询问盲杖是否能带进园区，工作人员说：“盲杖属于棍类物品，考虑到视障群体的实际需求，建议您可以拍个照、备注尺寸发送到我们的邮箱，提前做个报备，到时候会有工作人员跟您对接，看是否能带入园。”

宋女士同日下午向记者出示一封上海迪士尼发送的邮件，“他们请我提供电话号码和有空的时间，会就此事进一步与我沟通。”当晚沟通完毕后，宋女士告诉记者，“他们查到了，当时那两位工作人员是安保人员。上迪那边向我传达了歉意，表示会加强员工培训，还邀请我之后去玩。他们会提供门票和两个项目的尊享卡。”

上海迪士尼度假区运营高级副总裁倪恺（Tony Castillo）星期五（25日）告诉新京报贝壳财经记者，已关注到该事件，并向该游客致以诚挚的歉意。

倪恺说，上海迪士尼度假区始终致力于为所有游客，包括有无障碍需求的游客，打造全方位的包容体验；完全尊重并支持视障游客使用盲杖，并持续通过设施、服务及相关配套安排，为有无障碍需求的游客创造美好的游玩体验；将进一步加强员工在无障碍服务和沟通方面的培训，不断提升服务水平。