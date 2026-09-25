最新调查显示，挪威境内对中国产电动汽车的疑虑日益扩大，但中国产电动汽车销量仍在持续增长。

法新社报道，挪威电动汽车协会星期五（9月25日）发布的这份调查显示，针对特斯拉的怀疑态度在过去一年显著下降。

协会说，这项调查在3月31日至5月3日进行，对象涵盖了挪威近1万5000名电动汽车车主。电动汽车目前占挪威新车注册量的95%以上，这一比例居全球之首。

近三分之一（31%）的受访者称，会因未具体说明的政治原因，而避免购买中国品牌，高于一年前的23%。

协会秘书长克里斯蒂娜·布（Christina Bu）在声明中说：“新车实际上就是有轮胎的电脑。”

她也说：“随着数据安全和隐私问题日益受到关注，越来越多的消费者会自然而然地开始关心车辆来源，以及数据处理方式。”

挪威安全研究人员几年前发现，中国蔚来生产的一款汽车被指向中国传输数据。

此外，针对中国宇通巴士进行的测试显示，制造商能够登入车辆的控制系统，理论上可以远程停止车辆运行或使车辆无法使用。

不过，比亚迪、蔚来、东风等中国品牌，以及沃尔沃（Volvo）、极星（Polestar）等由中国公司拥有的品牌，在挪威的销量仍大幅增长，占上半年市场份额的25%。这些品牌在2019年基本上在挪威是看不到的。

克里斯蒂娜·布说：“这表明消费者在购买汽车时会权衡多个因素。对于一些人来说，价格、技术等因素是决定性的，另一些人则受到道德抉择，以及对数据共享和安全问题有疑虑的影响。”

调查也显示，对特斯拉持怀疑态度的受访者比例已从43%下降至24%。这个品牌因首席执行官马斯克的政治参与，并支持极右领导人而面临反对声浪。

克里斯蒂娜·布认为，马斯克去年有非常显著的政治参与度，这不出所料地引发了强烈回应。“外界对此事的关注度在今年有所下降，这可能使得较少人称不会选择特斯拉。”

特斯拉依然是挪威最畅销的汽车品牌，今年以来的市场份额达到17.3%。