中国驻大阪总领事馆星期四（9月24日）举办庆祝中华人民共和国成立77周年招待会，总领事薛剑致辞时说：“日本如今在反华厌华方面已荣获了特殊的世界冠军。”

在中国驻大阪总领事馆星期五（9月25日）公布的致辞全文中，薛剑说，由于众所周知的原因，当前中日关系面临邦交正常化以来前所未有的严峻局面。

他说：“我本人到大阪履职已满五年，从事对日外交工作也已30年有余。我一直百思不得其解的是，中日友好交往如此悠久，文化渊源如此深厚，现实联系又如此紧密，两国甚至还缔结有和平友好条约，为何日方要把中国看作前所未有的最大战略挑战？”

薛剑认为，其中一个根本症结就在于：自明治维新以来，“日本社会延续至今的对华偏见和蔑视，它就像一堵墙严重阻碍了日本民众的对华正确认知和友好感情”。

薛剑称：“日本民众长期被困在片面破碎且消极灰暗的涉华叙事中，尤其近年来严重缺少机会走进新时代中国，亲身感受这片热土的发展变化，导致在日本国内感受到的中国与真实的中国和世界绝大多数国家感受到的中国呈现巨大反差，日本如今在反华厌华方面已荣获了特殊的世界冠军。”

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薛剑继续说道：“今天，我要在这里再次大声地告诉日本朋友，中国绝不是你们敌视和排斥的威胁，而是绝对值得你们尊重和亲近的伙伴！”

薛剑还称，历史反复证明，越是中日关系遇到困难，就越需要人民的力量，也只有人民的力量，才能扫除中日关系的阴霾。

他说：“我们愿同大家一道，共同赓续民间先行、以民促官的优良传统，引导推动更多普通日本民众亲身到访中国，冲破偏见桎梏和信息茧房，早日形成全面、客观、理性、友善的对华认知，为中日关系重回正轨积势蓄能。”

日本首相高市早苗去年11月7日在国会答辩时称，如果“台湾有事”危及日本安全，可能被认定为“存亡危机事态”，日本自卫队可行使集体自卫权。薛剑隔天在X平台发文说，高市把脖子伸到不该伸的地方，“那种肮脏的头就应该毫不犹豫斩掉”，引起舆论哗然。

薛剑之后持续缺席在日本的活动长达三个月。今年2月，他在庆祝中国春节的活动上再次公开露面。