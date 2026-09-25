台湾总统赖清德早前宣布明年全民普发现金1万元（新台币，下同，约400新元）后，最大在野党国民党提出“加码”至每人2万元，朝野在普发现金议题上再度交锋。学者认为，在野党此时加码，必然有选举考量。

国民党立法院党团总召集人傅崐萁中秋节前夕在脸书发文送祝福，并称新会期下星期二（9月29日）开议后，“优先的民生法案，就是还税于民，每人普发2万元”。

赖清德早前表示，台湾经济增长率持续上修，明年度总预算将在收支平衡、实质零举债的前提下增列2357亿元，普发每人现金1万元。国民党和民众党随即批评民进党政府政策转弯，指在野党去年合作推动普发1万元时，赖清德曾称“没有必要”。

民众党团总召陈清龙星期五（25日）接受台媒采访时表示支持普发现金，但具体细节仍待党团讨论。他主张将超征税收的运用机制制度化，让普发现金有明确标准，“不会变成在野党发就是撒币、执政党发就是红利”。

民进党立院党团干事长庄瑞雄则反击，人民真正关心的是现金能否确定领到，“不是中秋节许个愿，国库就会自己掉下2万”。

学者：反映国民党选情焦虑

铭传大学专任副教授兼广播电视学系主任杜圣聪接受《联合早报》采访时直言，国民党喊出加码普发2万元，“一定跟选举有关”。他认为，近期民进党籍台北市长候选人沈伯洋掀起的“洋流”持续升温，加上蓝白合作出现波折及其他选举议题攻防，都让国民党面对压力，也反映出“对于丧失话语权的焦虑”，希望借普发2万元重新掌握议题主导权。

杜圣聪认为，无论蓝绿，若直接将政策转化为现金并互相加码，都不值得鼓励，否则政党就像轮流扮演“圣诞老公公”。各党也应说明普发现金的法律依据、财政来源，以及属于一次性措施还是未来可能常态化，以免冲击财政纪律。

中华亚太菁英交流协会秘书长王智盛也认为，国民党近期面对选情“急转直下”的压力，因此希望借此重新拉抬民意；另一方面，民进党政府已率先提出1万元，若国民党只是附和而不加码，在政党竞争上仍处于被动。

不过，王智盛认为，加码普发未必能转化为选票。台湾过去也曾出现类似情况，选民已知道“漫天喊价”未必能落实，最终仍会判断是否认同政党的政策和立场，“并不是你只要喊2万，选票就会流回来给你”。

房屋中介翁先生（39岁）说，以台北目前的生活费而言，“1万元当然有帮助，但其实很快就会用掉”。若政府财政允许，他较倾向普发2万元，但强调不能因此影响社福、医疗及公共建设等必要支出，也不会单凭普发金额决定支持哪个政党。

43岁、育有一名孩子的工程师张先生则说，1万元或2万元都可接受，但应“优先考虑更需要帮助的人”。他会把现金用于缴房租，“但只是短期作用，长期帮助不大”，更希望政府加强长照和住房政策。他也说不会因普发金额多寡而把票投给特定政党，“发得再多都对选举没有帮助，对人民好的政策，才是对选举有帮助”。