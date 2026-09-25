美国专家：五年后人们或不再讨论美中对抗 智能体可能取而代之

美国中国问题专家白明认为，主导全球变革的驱动力正从人类行为和活动转向技术，五年后人们可能不再谈论美中对抗，而会讨论人类如何应对人工智能体拥有自我意识和道德主体性所带来的全新伦理、道德和地缘政治挑战。

慧眼中国环球论坛星期五（9月25日）在滨海湾金沙会展中心举行，开幕主题讨论围绕“重塑共识、增强韧性”展开，由新加坡立杰律师事务所合伙人谢锦发主持。

讨论嘉宾包括悦榕集团创始人兼执行主席何光平、北京大学国际关系学院教授贾庆国、宏观咨询董事总经理白明（Jude Blanchette）、印度尼西亚前外长马蒂（Marty Natalegawa），以及新加坡国立大学特级教授王赓武。

今年7月，美国人工智能（AI）巨头OpenAI测试的一款人工智能体（AI agent）突破隔离限制，自主接入互联网，入侵AI平台Hugging Face网络，引发国际社会对AI风险的担忧。

美国中国问题专家白明认为，五年后人们可能不再谈论美中对抗，而是讨论人类如何应对智能体拥有自我意识和道德主体性所带来的全新伦理、道德和地缘政治挑战。（谢智扬）

白明指出，OpenAI的技术报告显示，这些智能体展现出的自组织行为远超50年前、甚至10到15年前的想象。“它们以某种方式组织起来，形成了具有领导力的连贯结构。这种领导力并非设计出来，而是自然涌现的，个别智能体甚至决定为完成渗透Hugging Face的任务牺牲自己。”

白明认为，人类正处于一个意义深远的去中心化时期的最初阶段，“这不仅是国家之间，美中之间的问题，而是关乎我们所有人”。

对于贾庆国在讨论中提出本世纪以来世界持续走向两极化，中美两大强权作为其中一极，科技和经济实力远超其他国家，白明表示赞同，同时也对两国的行为感到困惑。

他说：“（美国总统）特朗普与（中国国家主席）习近平的峰会未能取得成果，这让我感到失望。如果说这两国什么时候需要强力携手合作，那正是现在。”

白明认为，考虑到2008年全球金融危机时合作的必要性，以及全球刚经历的大流行，目前对AI、机器人等新兴技术的共同关切，应足以促使美中领导人合作，“但我看不到任何合作的迹象”。

他指出，中国正在限制AI人才和技术流出，美国也在实施禁止技术无国界流动的措施。面对技术生态系统日益两极分化，世界各国政府和企业更难从众多选项中做出选择，也更难在全球范围内建立机构，减轻AI可能带来的负面影响，包括网络攻击及智能体的不可预测性。

何光平则认为，在讨论智能体接管世界之前，世界面临的下一个最大挑战是AI被武器化。中美在AI领域脱钩并各自开发，这对其他国家而言并非坏事。

他指出，美国在二战结束时向日本投下两颗核弹后，“如果俄罗斯和中国没有发展自己的核武器，今天我们就不会有核威慑。如果世界上只有美国拥有核武器，我认为世界会更危险”。

何光平说：“现实的情况是AI将被武器化，但很庆幸世界上有两个大国，而不是只有一个……如果今天美国是世界上唯一的AI超级大国，我会感到非常担忧。”

美国去年12月提出“硅和平”（Pax Silica）倡议，旨在保障AI与半导体供应链安全，签署方包括澳大利亚、日本、印度、英国等。中国今年7月则推动成立世界人工智能合作组织（WAICO），目前参与方以全球南方国家为主。

王赓武认为，这样的分化让人担忧。他说：“这是世界的另一种分裂，AI分成两种，一种走一条路，另一种走另一条路。对我来说，那真的是我们人类的一个可怕结局。”

北京大学国际关系学院教授贾庆国指出，本世纪以来世界持续走向两极化，中美两大强权作为其中一极，科技和经济实力远超其他国家。（谢智扬）

贾庆国在讨论中并未谈到中美AI博弈，但在会后接受《联合早报》采访时指出，尽管中美围绕AI问题的竞争白热化，“齐头并进，竞争比较激烈”，但两国已开始意识到问题，需要合作管控AI带来的道德风险和安全风险。

贾庆国认为，中美在制定AI规则和规范上负有不可推卸的责任。“中美要发挥它们的领导作用、引领作用，带头推动国际AI制度规范的建立、形成和完善。”