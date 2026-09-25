（上海／北京综合讯）中共今年在全党启动“树立和践行正确政绩观”学习教育，一批涉及上马“政绩工程”“形象工程”的落马官员案例被集中公开，释放严查与纠治政绩观偏差的强烈信号。

据第一财经报道，随着中秋、国庆节将至，为严明纪律规矩，中共中央纪委国家监委及10余个省份纪委监委星期四（9月24日）密集曝光了一批违反中共中央八项规定精神的典型案例，涉及违规收礼、吃喝等节日期间易发多发的“四风”问题。

其中，不少落马官员的案例涉及“政绩观偏差”，盲目上马搞“形象工程”，造成国家资金浪费。

中纪委国家监委通报了贵州省黔南州原副州长、福泉市委原书记黄桂林的“政绩观错位”。

黄桂林被指在任职期间，为快速出政绩，无视福泉市区人口较少和产业发展实际，以提升城市形象为由，在主城区上千亩土地长期闲置的情况下，另起炉灶打造东部新城，投资数十亿元（人民币，下同，1亿元人民币约1903万新元），透支发展潜力“搞作秀造势”。

黄桂林2021年担任中共福泉市委书记，去年4月被查，目前已被“双开”（开除中共党籍和公职）。

辽宁、新疆纪委监委星期四也通报了类似案例。其中，辽宁省阜新市政协原副主席刘彦鸿被指在2016年至去年担任阜蒙县委书记期间，为追求政绩，罔顾该县财政极为困难的实际，未经前期论证及集体研究，“个人决定”建设高标准、高规格沿河带状景观公园。

新疆伊宁县应急管理局原党委书记、副局长韩亮，被指在担任伊宁县维吾尔玉其温镇原党委书记期间，未开展可行性研究，擅自决定使用辖区六个村的集体资金打造旅游项目，仅运营三个月便倒闭，致使村集体资产闲置浪费。

重庆市纪委监委星期一（21日）通报的市人大农委原主任委员杨树海案例中，其严重违纪违法问题也包括“盲目铺摊子、上项目，搞劳民伤财的‘形象工程’‘政绩工程’”。

多名涉“形象工程”的落马官员案例被集中公开，释放官方对此类问题持续纠治的强烈信号。

中国各省市县乡领导班子将在明年的中共二十一大召开前，陆续迎来换届。中共今年重点强调正确政绩观，自2月下旬开始在全党启动持续数月的“树立和践行正确政绩观学习教育”。

官媒《人民日报》本月也发文指，有的年轻干部“向上看”多于“向下看”，热衷于搞见效快的短期项目，重显绩轻潜绩；有的年轻干部把“快出成绩”当作目标，好大喜功，热衷立竿见影的成绩，“究其深层原因，还在于政绩观错位失衡”。

中纪委国家监委星期四在通报中要求，各级纪检监察机关要持续防范和纠治政绩观偏差问题，坚决纠治临近换届等待观望不作为，换届后急功近利“翻烧饼”、搞“政绩工程”、新官不理旧账等问题，并“加大责任追究的力度”。