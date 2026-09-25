中国驻澳大利亚大使刘劲松说，中国的发展进步，对澳洲是红利和机遇，并希望两国本着求同存异和互利合作精神，推动双边关系向上发展。

据中国驻澳洲大使馆网站消息，使馆星期四（9月24日）举行庆祝中华人民共和国成立77周年暨刘劲松到任招待会。澳洲总督官方秘书马丁、总理内阁部副秘书长韩家思、外交贸易部代理副秘书长高志磊、驻澳使节及华侨华人、中资机构和留学生代表等逾400人出席。

刘劲松在会上说，维护拓展深化中澳关系，需要“众人拾薪”，秉持建交初心、坚持正确相处之道；在务实合作中促进互利共赢；在传承友好中筑牢民意基础；在交流互鉴中实现共同发展。展望未来，中澳应本着平等相待、求同存异、互利合作精神，落实两国领导人共识，推动双边关系良性循环、稳中有进、向上发展。

高志磊说，持续构建稳定、建设性的双边关系符合澳中两国共同利益，澳洲总理阿尔巴尼斯期待出席在华举行的亚太经合组织（APEC）第三十三次领导人非正式会议；他也代表澳政府就中尼边境泥石流灾害表示慰问。