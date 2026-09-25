中国国家主席习近平在美国总统特朗普为他举行的国宴上，提及“80多年前中美两国人民并肩作战，抗击日本军国主义侵略者”。日本内阁秘书长木原稔随后称：“这是第三国之间的交流，我不便一一置评。”

美东时间星期四（9月24日）晚，特朗普与夫人梅拉尼娅在白宫东厅设宴，款待习近平与夫人彭丽媛。

习近平发表祝酒辞时说：“80多年前，中美两国人民并肩作战，抗击日本军国主义侵略者，开辟了著名的驼峰航线。抗日战争期间，中国军民营救了数百名美国飞行员，付出数十万生命的代价。这份血与火锻造的友谊必将世代相传。”

据日本放送协会（NHK）报道，木原稔星期五（25日）在内阁会议后的记者会上说：“这是第三国之间的交流，我不便一一置评。我认为美中关系有利于包括日本在内的国际社会的稳定是至关重要的。”

习近平当地时间星期四早些时候在白宫欢迎仪式上致辞时，也提到：“第二次世界大战期间，中美并肩抗击法西斯侵略。对于这段历史，中国人民不会忘记，美国人民也没有忘记。”

据美国之音报道，特朗普在欢迎仪式的讲话中说：“如果我们聚焦于共同利益，我相信，纵贯历史，我们能够取得很多成就。对这些共同利益的追求，将我们的人民紧密联系在一起，跨越了浩瀚的海洋、遥远的距离和诸多的差异，甚至使我们在二战中结成盟友。看看我们在二战中并肩作战的伟大壮举吧！勇敢的美国飞行员志愿来到中国，为中国的存亡而战。那支传奇性的飞虎队，他们真是令人赞叹。”

日本经济新闻报道称，中国此前曾要求特朗普聚焦两国共同抗击日本的历史，特朗普此次表态可能被解读为对中国的呼应。

报道指出，日本担忧特朗普关于中美共同作战的表态，可能被用来强化围绕“抗日”的叙事，并有可能进一步助推中国加强对日本的舆论攻势。

美国目前与日本是盟国。近年来，美国总统在言行上一直顾及日本的立场。日本首相高市早苗星期二（22日）与特朗普会谈时，直接向特朗普传达了日本对中国的担忧。