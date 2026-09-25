中国国家主席习近平本周赴美进行国事访问，未带上中国企业高管，与美国商界巨头云集白宫国宴形成鲜明对比。有分析指出，北京此行的首要任务并非达成经贸协议；也有观点认为，内部程序、签证问题及美国的政治阻力，影响中国企业参与。

据法新社报道，星期四（9月24日）举行的白宫国宴共有134人列入宾客名单，其中仅19人来自中国代表团。除习近平和夫人彭丽媛外，中方成员还包括中共中央办公厅主任蔡奇、中国外长王毅、首席贸易谈判代表何立峰，以及中国驻美国大使谢锋等。

美国商界宾客则阵容庞大，包括苹果公司的库克、超微的苏姿丰、英伟达的黄仁勋，以及扎克伯格、OpenAI的奥尔特曼、贝佐斯和马斯克等科技界名人。

伦敦大学亚非学院中国研究院院长曾锐生（Steve Tsang）认为，习近平未带商界高层随行，反映北京更重视确保访问取得成功，至少在对外呈现的形象上如此，而非达成商业或贸易协议。“如果贸易是高度优先事项，他们就会带上商界高层。”

亚洲集团数码业务主席陈澍（George Chen）则说：“据我了解，中国政府原本确实希望带上一些中国企业首席执行官，随习近平进行这次国事访问。但这一计划最终未能成行，主要是因为内部官僚程序及流程问题，例如部分中国企业首席执行官的签证问题，因为他们的公司涉及人工智能、半导体和电池等敏感领域。”

但陈澍认为，没有经贸代表团随行，并不意味着这次访问不会让中国企业受益。他指出，中国的决策由政府自上而下主导，私营部门影响政府决策的能力有限，有别于马斯克、库克等美国企业家对特朗普可能拥有的游说影响力。

他说：“中国企业首席执行官始终扮演配角，本周的两位主角是习近平和特朗普。只要两位领导人会谈顺利……从长远来看，对中美两国企业都有好处。”

欧亚集团中国区总监王丹（Dan Wang）则认为，习近平在经济事务上相当务实，而中美双方都无法在科技领域作出战略性让步。中国将进一步提高科技自给能力，而不会增加对美国晶片的依赖。

她说：“考虑到美国国会的政治阻力，带中国科技企业或国有企业的首席执行官赴美，似乎也没有什么意义。”

香港浸会大学政治及国际关系学系荣休教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）则说，特朗普希望借此“展示美国的科技和人工智能实力，而他做到了”。