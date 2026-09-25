美国总统特朗普为访美的中国国家主席习近平举行国宴。白宫公布的国宴宾客名单中包括中共中央办公厅副主任、中央警卫局局长周洪许。这是周洪许首度被公开已兼任中办副主任。

白宫当地时间星期四（9月24日）公布的这份国宴宾客名单中，包括习近平和夫人彭丽媛在内的中方出席人员有19人，其中首次披露彭丽媛秘书名为“Zhang Quan”，也提到周洪许以中共中央办公厅副主任、中央警卫局局长身份出席。这是周洪许已兼任中办副主任的信息首次被公开。

习近平9月12日在新德里会见印度总理莫迪后，中国央视《新闻联播》的报道画面显示，周洪许在“习莫会”上罕见亮相，坐在中国外交部常务副部长马朝旭和外交部部长助理洪磊之间。

公开资料显示，今年55岁的周洪许来自重庆，拥有陆军炮兵学院硕士学位，曾任第14集团军第40师炮兵团团长，原成都军区司令部军训部部长、北部战区陆军副参谋长，2021年前后担任中央警卫局局长，2022年当选中共二十大代表，军阶为少将。

中央警卫局隶属中共中央办公厅和中央军委联合参谋部，主要负责保护最高领导人和中南海的安全，局长极少公开参加领导人会谈活动。

中国前领导人邓小平和江泽民时代的中央警卫局长杨德中、由喜贵，都兼任中央办公厅副主任。