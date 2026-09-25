中美元首会面后，美国贸易代表格里尔星期五（9月25日）说，美国和中国已就部分非敏感商品达成协议，华盛顿方面将在下个星期一（28日）公布更多细节。

美国总统特朗普当地时间星期四（9月24日）在白宫与中国国家主席习近平会晤，这是两国领导人今年的第二次会面。

格里尔星期五接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）节目采访时说，中美双方已就部分商品达成协议，双方可在更优惠的条件下进行贸易，这标志着世界前两大经济体之间的谈判取得新进展。

格里尔说：“我们目前处于受控的贸易形势下……我们已经取得了一些进展，我想我们将在星期一公布更多细节，说明过去几周与中国谈判所取得的成果。”

他透露，美国已与中国达成协议，将一些关键商品排除在贸易争端之外。美国将向中国出口农产品和医疗器械，“而我们从中国获得的则是消费品和其他一些非敏感商品”。

格里尔说：“实际上，我们已与中国在一些领域达成一致。如果将来我们之间出现贸易争端或采取关税措施，我们都将把这些部分排除在一旁。”

格里尔并未具体说明协议涵盖哪些产品，这些商品的关税将如何变化，以及新条款何时生效。

他透露，在新的美中 “贸易委员会”机制下进行的谈判，侧重于“纯粹的贸易问题”，而非美国针对尖端技术实施的国家安全限制。“所有涉及国家安全问题的出口管制问题，我们都排除在外。”

特朗普和习近平5月在北京会晤后，宣布成立“贸易委员会”，以管理两国在非敏感产品领域的贸易。企业界一直在等待更多关于新框架下哪些类别的贸易将享受较低关税的细节。

美国财政部长贝森特本周与中国副总理何立峰举行了会谈，并表示双方已同意将贸易休战协议延长至明年1月10日，此前双方的关税一度超过100%。