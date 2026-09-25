中国大陆国家主席习近平访美期间，他和美国总统特朗普均提及中美在第二次世界大战期间的合作情谊。台湾政府的大陆委员会随后称“真正与美国并肩作战的是中华民国”。

习近平星期三至星期五（23日至25日）对美国进行国事访问。他多次回顾中美共同抗击法西斯和日本军国主义的历史，并要求美方“反对‘台独’”、慎重处理台湾问题。

特朗普的讲话中也引用中美二战合作，在迎宾致辞中提到“飞虎队”和美军陆战队沿用至今、源自中文的“gung ho”（工合）一词，称中美在二战时曾成为盟友，并把这段历史直接连到当前关系。

针对习近平的讲话，陆委会星期五（8月25日）在官网发新闻稿称：“中华民国是主权国家，与中华人民共和国互不隶属是客观事实与台海现状，不会因北京当局自欺欺人的谬论而有所改变。中共传播错误史观，无法抹灭中华民国才是美国二战期间坚实盟友的历史事实。”

陆委会认为，北京一再通过美中互动场域宣传涉台立场，将台湾议题连接美中“建设性战略稳定关系”，但美中战略稳定，“不是中共并吞台湾、破坏区域和平与台海现状的借口”。

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陆委会称，台海紧张局势的根源，在于北京近年更具侵略性的扩张作为，包括解放军机舰持续扰台，以及在台湾东部海域常态性执法巡查，威胁日本、菲律宾等第一岛链国家，挑战美国领导、以规则为基础的国际秩序，已成台海及区域稳定的最大威胁。

陆委会还说：“北京当局对二战的论述完全是扭曲历史事实，1949年才成立的中华人民共和国，在二战期间根本不存在，且历史证明，依据毛泽东的指示，中共在二战期间只注重发展自己，是七分发展、二分应付、一分抗日，真正与美国并肩作战的是中华民国。不仅如此，中共更在韩战期间主张抗美援朝，成为美国最主要的对手。中共错误的叙事，无法抹灭中华民国在二战期间的历史贡献。”

陆委会最后称，台湾政府两岸政策立场稳健一贯，呼吁北京停止对台“恫吓施压”，务实面对两岸现实，与台湾民选政府展开对话，方能有助两岸关系良性发展。