中国国家主席习近平三天访美行程进入最后一天，他和美国总统特朗普茶叙时说，愿同特朗普一道以对历史负责的勇气和担当，共同在中美关系发展史上写下浓墨重彩的一笔。

据白宫YouTube频道的直播画面，习近平夫妇当地时间星期五（9月25日）上午乘车到达白宫后，与特朗普夫妇握手寒暄。习近平用华语“早上好”问候，彭丽媛则用英语问候，四人随后面向媒体合影。期间有媒体喊话提问特朗普是否有要求习近平停止购买伊朗石油等问题，特朗普没有直接回应，仅简短称“谢谢”。四人随后步入室内茶叙。

根据中国官方新闻稿，习近平在茶叙中说，这是他时隔11年再次到访华盛顿，对美国进行国事访问。“这次访问我们又丰富了中美关系定位的内涵，同意共同构建‘基于尊重、公平、对等的建设性战略稳定关系’，经贸领域也取得互惠互利的成果，将受到两国人民和国际社会的欢迎。”

习近平认为，中美关系的前途是光明的，这是历史大势。同时，通往光明的道路往往是曲折的，总会有各种困难和挑战，这也符合事物发展的规律。“我愿同特朗普总统一道，以对历史负责的勇气和担当，共同在中美关系发展史上写下浓墨重彩的一笔。”

根据中方新闻稿，特朗普称，习近平此次对美国的国事访问是一次富有建设性、非常成功的访问。双方就美中关系和重大国际地区问题深入沟通，取得很多积极成果，对两国都有益。他期待同习近平继续保持密切沟通，共同引领美中关系发展。

茶叙之后，习近平和彭丽媛在特朗普和梅拉尼娅陪同下前往美国国家档案馆。两国元首夫妇一同步入档案馆中央大厅，听取对档案馆和主要陈列品的介绍。