中国国家主席习近平和夫人彭丽媛当地时间星期五（9月25日）在美国总统特朗普和夫人梅拉尼娅陪同下，参观美国国家档案馆。

四人首先观看了有250年历史的《独立宣言》，随后参观《美国宪法》。习近平参观时说，《美国宪法》体现了250年来的美国精神。

特朗普说：“我们刚才在作比较。我们有250年的历史，这很了不起，我们为此感到自豪。但他们的历史长达6000年。”

他续称：“所以，6000年和250年之间还是有一点差别的，但我们为自己的这250年历史感到非常自豪。”

特朗普也多次提到，两人举行了一场“非常棒的会晤”，并称“这对所有人都有好处，对农民也有好处”。

习近平、彭丽媛、特朗普和梅拉尼娅在华盛顿参观美国国家档案馆博物馆，观看《美国宪法》。（法新社）

此前，特朗普在欢迎致辞中介绍，两人将参观美国历史上一些“最伟大的珍宝”，包括《独立宣言》《美国宪法》和《权利法案》，以及见证中美长期关系与文化交流的档案。

这项参观安排此前因可能涉及台湾相关历史文件而受到关注。路透社在习近平出访前引述知情人士称，中国可能借参观国家档案馆之机，重申1982年《八一七公报》，要求美国停止对台军售。

《八一七公报》主要涉及美国对台军售问题。美国当时表示，无意长期向台湾出售武器，并准备逐步减少对台军售。

不过，从现场参观直播来看，双方并未提及台湾问题，也未提到《八一七公报》。