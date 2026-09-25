当地时间星期五（9月25日），中国国家主席习近平和夫人彭丽媛在美国总统特朗普和夫人梅拉尼娅陪同下，参观完美国国家档案馆后话别。

根据白宫早前公布的行程信息，星期五上午，特朗普夫妇在白宫迎接习近平夫妇并茶叙。之后，他们前往位于华盛顿特区的国家档案馆，参观众多对美中关系历史具有重要意义的档案和文件。特朗普夫妇将在国家档案馆向习近平夫妇告别，为此次历史性的国事访问画上句点。

前往国家档案馆前，习近平与特朗普在白宫茶叙时说：“非常感谢尊敬的特朗普总统和夫人，为我和我的夫人进行这一切最高的礼遇最周密的安排。我们此访非常成功，并且我们感觉到非常满意。”

习近平预期，今年接下来和特朗普还有两次的会面，“一次就是在中国举行的APEC会，再一次就是在美国举行的G20 会。我们欢迎总统先生和夫人到中国去访问”。

特朗普回应说：“我们会这么做的。而且我们会进行大量交流。我认为我们的农民会非常高兴。发生了许多非常积极的事情。美国对此次访问感到非常高兴。我相信中国也会非常高兴。这对两国来说都是好事。此次访问成果丰硕，非常感谢。”