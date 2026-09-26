中国国家主席习近平结束三天访美行程，中国官媒发文强调，中美双方应共同落实好两国元首重要共识，把中美建设性战略稳定关系从愿景转化为行动，朝着合作为主、竞争有度、分歧可控、和平可期的方向努力。

中共中央机关报《人民日报》星期六（9月26日）发表署名“钟声”的评论文章称，习近平访美是一次“传承友谊之旅、拓展合作之旅、增进两国人民福祉之旅”。两国元首就关乎两国关系和世界局势的重大问题坦诚深入交流，达成很多新的共识，丰富了中美建设性战略稳定关系的内涵，为中美关系提供了新的战略指引。

文章写道，今年5月美国总统特朗普访华，两国元首一致同意构建中美建设性战略稳定关系。此次访美期间，习近平指出“要把这一愿景转化为行动”，明确中美两国应当也完全可以在务实合作中互利共赢，在良性竞争中彼此成就，在求同存异中妥处分歧，在累积互信中构筑和平，让中美建设性战略稳定关系更好惠及两国人民和世界各国人民。

文章指出，中美经贸关系的稳定既需要拉长合作清单，也需要压缩问题清单。此次中美元首会晤前夕，双方经贸团队举行新一轮磋商，达成了一份新的联合安排，再次印证中美经贸关系的本质是互利共赢，面对分歧和摩擦，平等协商是唯一正确选择。

针对台湾问题，文章强调，“明确原则底线，是中美构建建设性战略稳定关系的重要前提”，重申台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。“希望美方坚持反对‘台独’的正确立场，慎重处理台湾问题，为中美战略合作和两国关系发展奠定坚实基础。”

在人工智能领域，文章引述习近平指出，中美应各展所长而不是相互设防。双方可以继续开展人工智能对话，就其风险和收益进行交流，共同防范人工智能被滥用恶用。

文章最后强调，今年是中美各自发展的关键之年，中美关系又站在新的历史起点。双方应共同落实好两国元首重要共识，把中美建设性战略稳定关系从愿景转化为行动，朝着合作为主、竞争有度、分歧可控、和平可期的方向努力，走出一条两个大国在这个星球上的正确相处之道。

当地时间星期五（9月25日）下午，习近平结束对美国的国事访问返回北京。

习近平当天早些时候和特朗普茶叙时说：“这次访问我们又丰富了中美关系定位的内涵，同意共同构建基于尊重、公平、对等的建设性战略稳定关系，经贸领域也取得互惠互利的成果，将受到两国人民和国际社会的欢迎。”