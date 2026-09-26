日本媒体报道，首相高市早苗寻求尽快与美国总统特朗普通电话，以获取美中两国元首会谈信息。

日本共同社引述相关人士星期五（9月25日）发布的消息报道，日本政府正在寻求尽快实现高市早苗与特朗普的电话会谈，以收集相关信息。

中国国家主席习近平本周访美致辞提及二战历史，并说：“80多年前，中美两国人民并肩作战，抗击日本军国主义侵略者。“

高市早苗对此在官邸说：“日美已经实现和解，如今是以非常牢固的纽带相连、彼此信赖的盟友关系。”

共同社也报道，日本此前一直警惕，如果特朗普在与中国大陆的交涉中，倾向作出诸如停止对台军售等判断，可能会对印度太平洋地区的安全保障造成影响。因此，日美首脑赶在美中首脑会谈前，就对华政策进行了协调。

报道称，在美中会谈成果公布内容有限的情况下，日本官房长官木原稔星期五在记者会上说“高度关注事态发展”，并强调：“重要的是美中关系要对包括日本在内的国际社会的稳定有益。”

对于习近平在致辞中提及二战时中美并肩抗击日本军国主义侵略者，木原在记者会上说：“我国坚持走和平国家道路，这一点完全没有改变。”

此外，日本政府内部也对特朗普似乎为配合习近平而罕见提及二战时美中曾是盟友的发言感到困惑。外交当局人士说：“希望分析美中会谈内容，并与美方进行沟通。越快越好。”

特朗普在星期四（24日）举行的欢迎仪式上也提及二战历史。特朗普说：“纵观历史，对共同利益的追求，把我们两个国家的人民联系在一起，跨越了遥远的距离和诸多的差异，甚至让我们两国在第二次世界大战当中成为盟友，取得成功。勇敢的美国飞行员自愿来到了中国，为中国的存亡而战，成为传奇的、非凡的飞虎队。”