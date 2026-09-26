中国知名音乐人刘欢星期五（9月25日）病逝，享年63岁。

刘欢原创音乐公益金和湖南广播影视集团（台）芒果V基金，星期六（26日）在“芒果微基金”微信公众号发讣告说，刘欢9月25日上午在家人的陪伴下于上海病逝。

讣告说，刘欢的原创音乐作品和刘欢原创音乐公益金是他留给广大音乐爱好者和华语原创音乐人的宝贵财富。他的离去是中国原创流行音乐的重大损失。

刘欢原创音乐公益金和湖南广播影视集团（台）芒果V基金也说，将遵照他的遗愿，完成他未尽的事业，“把一年一度的‘刘欢原创音乐公益金’进行到底”。

刘欢1963年8月出生于天津，大学就读于北京国际关系学院法国文学专业，曾参加首都高校英语和法语两项歌曲大赛。

他在1986年参加中央电视台《电影世界》周末文艺晚会录像，演唱英、法文歌曲《乡村摇滚》、《我的路》以及电影《德黑兰43年》、《野鹅敢死队》主题曲，这是第一次进棚录音，也是首次录像。

刘欢1987年演唱电视剧《雪城》的主题曲《心中的太阳》，该曲是刘欢录制的第一首电视剧歌曲，因此刘欢真正走上歌坛。

刘欢的代表作品有《心中的太阳》《好汉歌》《千万次的问》《弯弯的月亮》等多首脍炙人口的歌曲。

他在2008年独立创作《福娃奥运漫游记》主题曲《北京欢迎你》，并与蝌蚪合唱团合作演唱；同年8月8日，受邀与莎拉·布莱曼演唱北京奥运会主题曲《我和你》。

刘欢曾担任《中国好声音》导师；2014年发起和策划了音乐真人秀节目《中国好歌曲》，并出任导师；2019年以个人名义捐赠资金，与湖南广播影视集团（台）芒果V基金共同设立“刘欢原创音乐公益金”。

刘欢也曾在对外经济贸易大学执教。对外经济贸易大学也在讣告中说，刘欢1991年7月来校工作，担任艺术教研室教师、副教授，2023年9月退休。

校方也说，遵照刘欢生前遗愿，丧事从简，不成立治丧委员会，不举行遗体告别仪式和追悼会。

红星新闻报道，从十多年前开始，刘欢因股骨头坏死就很少出现在公众视野中，而在仅有几次出现在公众面前时，刘欢也是拄着拐杖，身体大不如前。

去年10月，刘欢曾出现在好友黄磊发起的乌镇戏剧节长街宴现场，从现场拍摄的照片可以看到，刘欢精神不错但消瘦不少。