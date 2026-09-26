特斯拉首席执行官马斯克星期三（9月23日）接受中国官媒央视访问时认为，人形机器人是中美两国可以携手引领全球的产业，并预测未来20年人形机器人数量可能会达到1000亿台。

马斯克在展望未来时说，每个人都能拥有专属机器人，它们可以照料年迈的父母，看护孩童，还能担任孩子的一对一私教，承担各类工作。未来世界，一个人可以操控成百上千台，甚至上万台实体机器人和数字智能体。

他说：“我预测10年内或不到10年，人形机器人至少有10亿台；未来15年或许达100亿台；未来20年可能会达1000亿台。”

马斯克形容中国国家主席习近平是一位伟大的领导人，并说在习近平的领导下，中国发展取得了巨大的成就，“这是我亲身经历过的”。

马斯克也说，中国具备极强的制造业底蕴。特斯拉上海超级工厂的成功，靠的是中国团队。

习近平本周访美期间，美国总统特朗普在白宫为习近平举行国宴。马斯克、英伟达首席执行官黄仁勋、超威半导体首席执行官苏姿丰，以及苹果董事会主席库克更与两国元首同坐主桌。

马斯克、黄仁勋和库克今年5月随特朗普访华时，也曾出席在北京人民大会堂举行的国宴。