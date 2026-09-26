中国大陆领导人习近平访美期间，再要求美国“反对台独”并慎重处理台湾问题，引起台湾关注。不过，美方会后重申对台政策没有改变，台湾政府也淡化北京借峰会改变台海现状的可能性。台湾学者研判，陆美短期内无意就台湾进行“大交易”，但对台军售走向仍是接下来观察的重要指标。

中国国家主席习近平星期四（9月24日）在白宫与美国总统特朗普会谈，提出中方维护“国家统一和领土完整”的立场清楚，希望美方“坚持反对‘台独’的正确立场，慎重处理台湾问题”，并将此与中美战略合作及两国关系发展相连。特朗普会后没有公开回应台湾议题。

美国驻华大使庞德伟星期五（9月25日）接受美国财经媒体CNBC访问时说，特朗普政府的台湾政策没有改变，美方没有改变措辞或立场，仍遵循一中政策、《台湾关系法》、美中三个联合公报及“六项保证”。

对于北京向美方提出反独诉求，台湾外交部政务次长吴志中星期六（9月26日）出席国策研究院座谈会时强调：“台湾没有台独问题，我们的国家叫中华民国，我们是一个主权独立的国家”“台湾已具备主权国家应有的要素，我们干嘛宣布台独？”

吴志中进一步指出，北京从未停止在台湾问题上向美国施压，但对华盛顿而言，让台湾维持防卫能力、维持台海和平以及半导体供应链稳定，同样涉及美国利益。因此，他认为现阶段台美利益较为一致；台湾外交和国安团队在习特会期间持续与美方沟通，目前“没有担心”。

台湾淡江大学两岸中心首席研究员张五岳则在会上研判，台湾议题虽然仍是北京眼中美中关系最敏感、最核心的问题，但过去几个月美中关系并未急速恶化，美台在军售、台湾总统过境及官员互访等方面，也没有出现重大变化。

张五岳说，北京与华盛顿目前处理台海问题的重点，是“管控这个分歧，是避免冲突的升高”。他直言：“绝对不存在台湾问题会成为美中之间大谈判、大交易可能的筹码”，并称“不只这次不会，未来也不容易会”，因为当前并没有解决台湾问题的迫切性。

对于习近平要求美方“慎重处理台湾问题”，张五岳说，“关键在这一句话”。他认为，北京实际关注的是哪些美台互动可能影响美中关系，主要有四项指标：美国对台军售、台湾总统赖清德过境美国的地点及规格、美国高官访台，以及美国行政和立法部门是否进一步推动强化美台关系的措施。

不过，他认为这四项指标不能简单理解为允许或禁止，而要观察“在光谱当中到底做到什么地步”。以军售为例，他判断美国不会停止对台军售，但未来大型军售可能逐渐拆分，采取个案方式处理；台湾总统过境也是如此，北京除关注是否过境，更在意地点、停留时间及会见对象。

张五岳并提醒，习特会后的发展反而更值得注意。特朗普若对后续美中经贸等谈判成果满意，是否会进一步对台湾问题表态；反之，如果不满意，是否重新使用“台湾牌”，都将是台湾须持续观察的重点。

前美国国防部官员胡振东则把对台军售视为观察美中互动的重要指标。他认为，如果军售持续延后，北京可能据此认为对华盛顿施压奏效；反之，若美国近期推进军售，则显示既有政策并未因峰会改变。