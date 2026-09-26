中国接连发生食品安全问题，中共政治局委员、中央政法委书记陈文清强调，要从严查处危害食品安全违法犯罪，全链条惩处危害食品安全违法犯罪，守护好群众“舌尖上的安全”。

据新华社消息，陈文清星期四（9月24日）主持召开专题会议时说，当前中国食品安全形势持续稳中向好，但冲击食品安全底线的事件仍时有发生。他要求政法机关把守护食品安全作为重大政治任务来抓，加强与有关部门协作配合，通过严格执法解决食品安全的突出问题。

陈文清说，要坚持严格执法，聚焦肉制品、校园食品、保健食品、蔬菜水果等重点领域，聚焦生产加工、网络销售、终端餐饮、食品进口等重点环节，全链条惩处危害食品安全违法犯罪。

他也要求，加强行刑衔接，积极沟通市场监管、农业农村等部门，健全行政处罚与刑事处罚双向衔接机制，建立信息共享平台，强化食品安全依法治理。

他还提到，要完善法律法规，加快推进食品安全法全面修订工作，明确生鲜电商、餐饮外卖、直播带货等新业态的生产规范、许可使用、责任界定等规定，守住食品安全底线。

中国公安部部长王小洪、最高法院院长张军、最高检察院检察长应勇出席会议。

中国近期发生多起食品安全事件，包括“甲醛白菜”“硫磺熏笋”等。中国副总理张国清星期二（9月22日）在全国食品安全宣传周主场活动上说，要下更大功夫狠抓食品安全全链条监管措施落地，加强食品添加剂使用监管，并从严惩戒违法违规经营主体。