中国大陆国家主席习近平和美国总统特朗普再次会晤，台湾课题是观察焦点之一。台湾外交部次长吴志中星期六（9月26日）强调，台湾的安全稳定与防卫能力，不只符合台湾自身利益，也是世界各国的重要国家利益。

综合ETtoday新闻云和台湾中央广播电台报道，吴志中在一场座谈会上说，习特会当天，台湾外交部与国安会都不眠不休监控相关情势，他自己直到半夜才下班。不过，由于台美持续保持沟通，加上美国跨党派议员表态，支持台湾具备足够防卫能力及150亿美元（191亿新元）军购，台湾外交部及政府到目前为止没有担心。

吴志中说，观察这几年的局势发展，要记住“唯一不变的是国家利益”。台美关系如今与10年前、20年前都不一样，目前美国不仅对台军售，也提供直接军事援助，“为什么会如此？因为国家利益改变了”。

吴志中认为，中国大陆对待台湾的方式也与10年前不同，并指去年有5000架大陆军机前来骚扰台湾，大陆军机也在日本周边活动，因此目前的地缘政治局势已经与过去非常不一样。

他相信，美国一定在这次习特会，用尽所有方式去捍卫自己的国家利益，中国大陆也会捍卫自身国家利益，因此将产生许多冲突、协商与谈判。

吴志中也从半导体、人工智能（AI）基础建设、航运、民主价值等面向说明台湾的重要性。他说，全球重要科技企业都需要来自台湾的晶片，而进入AI时代后，各国资料中心也大量需要台湾企业参与；另一方面，台湾海峡自由航行同样牵动区域及全球利益。

此外，他认为，台湾也必须持续努力，让中国大陆“每天都觉得不是攻打台湾的好日子”，包括强化自我防卫能力，以及让世界各国认知台海稳定符合自身国家利益。

习近平在星期四（24日）与特朗普举行会谈时说：“希望美方坚持反对‘台独’的正确立场，慎重处理台湾问题，为中美战略合作和两国关系发展奠定坚实基础”。

吴志中对此称，台湾没有台独问题，并说：“我们每一次讲台独，就是把我们推回中国内部问题，各位一定要记得在国际关系上，我们一旦成为中国内部问题，那就是我们的末日。”