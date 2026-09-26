中国四川宜宾高县连发数次地震，有居民称凌晨被震醒、和家人躲厕所避险，当地官方称正排查灾情。

据中国国家地震台网官方微博消息，星期六（9月26日）凌晨5时1分，高县发生4.5级地震；凌晨5时8分发生3.4级地震；早上7时57分发生4.4级地震，早上11时28分发生3.4级地震，震源深度均在5至6千米左右。

地震发生后，中国地震局启动四级应急响应，开展地震应急处置工作。四川省地震局已派出现场工作队赶赴震区，协助地方政府开展应急处置工作。

据极目新闻报道，高县县城居民秦先生说，他早上5时左右被地震震醒，震感强烈，他连忙呼叫家人到厕所避险。早上近8时再次发生地震，震感也比较强烈，他在房屋里能明显感觉到摇晃。

高县复兴镇的居民也说，早上5时左右被地震震醒，家里二楼的窗户被震掉了，之后还感受到几次震感，“8点前后发生的地震震感比较明显。”

报道还称，今年以来四川宜宾高县已经发生多起地震，据不完全统计，仅中国地震台网正式测定的地震就有33次，震级从2.8级至5.5级不等。

高县应急局工作人员说，有专职工作人员统计相关灾情情况，目前未收到相关情况。震中所在的复兴镇政府工作人员称，目前正排查灾情，以官方通报为准。