中美元首在白宫会面，双方均提到中美在二战合作的历史。台湾前立委表示，美国总统特朗普认可由“中国大陆承继中华民国历史的法统地位”，是此次中国国家主席习近平访美最大成就，若台湾总统赖清德和民进党还看不清这一互动，台湾“前途殆矣”。

习近平此次访美过程中，多次回顾中美共同抗击法西斯和日本军国主义的历史。而美国总统特朗普也提到，二战期间中国曾是美国的“盟国”。

据台湾《联合报》报道，台湾前立委李桐豪表示，特朗普认可由中国大陆承继中华民国历史的法统地位，是他观察习近平此次到美国国是访问的最大成就。

李桐豪指出，9月24日上午，特朗普在白宫南草坪举行的“双边会谈前公开欢迎仪式”提及二次大战的“美中同盟”与“飞虎队”事例，以期望两国未来的合作。他在当晚白宫国宴致词时，又特别提到孙中山与“孙子兵法”，这些说法皆凸显美国对大陆在中国历史法统的认同。

李桐豪认为，虽然特朗普的这些说法被台湾媒体解读是务虚，是象征大于实质、形式大于内容，但他认为，这样的解读太过于功利主义而显然有误。“现在最麻烦的是，如果中华民国过去的历史法统角色，已被美国公开承认由大陆承接，那么在台湾中华民国的法理地位又是什么？难道已是历史遗产？”

李桐豪表示，今年6月起大陆的海警巡弋范围扩大至台湾东部太平洋海域，这种“常态化执法巡查”是大陆在地理上完成围拢台湾岛的态势，如今“中华民国”的历史法统被取代，大陆“不战而屈人之兵”的进程显然已迈进历史发展的转折点，如果赖总统与民进党政府还看不清当前美中互动情势，则台湾前途殆矣。

此前，台湾陆委会反驳习近平“中美二战并肩作战”说法，强调当年与美国并肩作战的是中华民国。国民党文传会主委陈以信则表示，陆委会这次虽然讲对历史，但也狠狠打脸赖清德。去年对日抗战胜利80周年，赖清德避谈“抗战胜利”，只谈“二战终战”，刻意与1949年以前的中华民国史做切割。

陈以信说，陆委会如今为反驳习近平，“民进党政府才突然想起1945年时与美国并肩作战的是中华民国。民进党史观错乱，前后论述自相矛盾，更对不起八年抗战中牺牲的无数中华民国军民”。