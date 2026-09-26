美中双方在元首会晤后先后发表会晤成果。中方宣布，双方同意构建基于尊重、公平、对等的中美建设性战略稳定关系，并达成300亿美元（383亿新元）对等降税安排，延期吉隆坡经贸磋商成果等。

据央视新闻报道，中国国家主席习近平9月23日至25日对美国进行国事访问，其间两国元首就中美建设性战略稳定关系及重大国际地区问题深入交换意见，达成八点成果共识。

这些共识包括：双方同意构建“基于尊重、公平、对等的中美建设性战略稳定关系”；双方同意相互支持对方办好亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议和二十国集团（G20）领导人峰会。两国元首有意出席对方主办的会议。

两国元首同意伊朗应履行不发展核武器的承诺，任何国家或机构都不得对国际水道征收通行费。另一项成果共识是，两国元首忆及中国和美国是二战盟友，并肩作战赢得战争胜利。

此外，两国元首认可中美经贸磋商机制积极作用和双方经贸团队磋商成果，包括建立并推进贸易理事会等机制，达成300亿美元（383亿新元）对等降税安排，延期吉隆坡经贸磋商成果等，并指示予以落实。

成果共识文件也提到，中美禁毒执法部门合作取得可视化成果。“近期，双方密切合作，联合破获多起涉新精神活性物质及前体化学品案件，在两国抓获数十名相关犯罪嫌疑人。”

此外，双方同意建立中美人工智能对话，交流人工智能相关风险和惠益。下次对话将于今年11月举行。双方同意建立人工智能事件的沟通渠道。

文件也提到，美方欢迎中方租借给美国亚特兰大动物园的一对大熊猫抵美。

此外，中美两军还同意尽快签署加强危机沟通与预防的谅解备忘录，继续合作搜寻在华美军失踪人员遗骸。