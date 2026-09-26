（香港讯）经过安理会三轮非正式投票，联合国下任秘书长人选仍未明朗。香港媒体报道，中国正权衡两名来自拉丁美洲的女性候选人，并可能对谁能成为联合国首名女秘书长起决定性作用。

过去三天里，几个接受《南华早报》采访的联合国代表团表示，北京考虑的人选包括哥斯达黎加经济学家、联合国贸易和发展组织秘书长格林斯潘（Rebeca Grynspan），以及圭亚那常驻联合国代表罗德里格斯－伯基特（Carolyn Rodrigues-Birkett）。

这些代表团也说，中国已排除支持阿根廷籍国际原子能机构总干事格罗西的可能性。格罗西去年获阿根廷总统米莱提名，被普遍视为华盛顿属意的人选。

现任联合国秘书长古特雷斯的第二个任期将于今年12月31日届满。根据联合国规则，秘书长由15个成员国组成的安理会推荐，再由193个成员国组成的联大任命。候选人须获安理会至少九票支持，且不被中、法、俄、英、美五个常任理事国的任何一国否决。联大至今从未否决过安理会推荐的人选。

正式表决前，安理会将举行不记名意向性投票，成员国可选择“鼓励”“不鼓励”或“无意见”。后几轮还会以不同颜色的选票，显示“不鼓励”票是否来自常任理事国，但不会透露具体来自哪一国。

中国外长王毅7月20日在北京会见下任联合国秘书长候选人、圭亚那常驻联合国代表罗德里格斯—伯基特。（新华社）

中国外长王毅（右）6月16日在北京会见下任联合国秘书长候选人、联合国贸发会议秘书长、哥斯达黎加前副总统格林斯潘。（新华社）

格林斯潘在7月首轮投票中以10张鼓励票领先；罗德里格斯－伯基特则在8月第二轮投票中居首。据了解计票结果的外交官透露，在一周前的第三轮投票中，格林斯潘获九张鼓励票、五张不鼓励票和一张无意见票；罗德里格斯－伯基特获八张鼓励票，不鼓励票从三张增至六张。

目前尚不清楚，格林斯潘的五张不鼓励票中是否有来自常任理事国的选票。相比之下，古特雷斯在2016年的六轮意向性投票中，鼓励票从未少于11张。

中国外长王毅今年6月和7月分别与上述两名女候选人会面，但北京尚未公开表态支持任何一人。两名来自安理会成员国的知情人士说，格林斯潘在争取中国支持方面略占优势，但北京对她与以色列的联系，以及她被认为与华盛顿关系密切一事仍存顾虑。若当选，她将成为联合国首位犹太裔秘书长。

知情人士此前预计，中美会在中国国家主席习近平本周访美期间讨论秘书长人选，但不确定这一议题会由习近平与美国总统特朗普直接商讨，还是留待王毅与美国国务卿鲁比奥会面时讨论。习近平9月24日已在白宫与特朗普会晤，但未前往纽约出席联大高级别周活动。