长期与华为合作的中国汽车企业赛力斯宣布与华为改变合作方式后，推出新版新能源汽车“问界M8”。

这是华为与赛力斯调整合作模式后，问界首次以赛力斯主导的品牌宣发体系推出新车。问界汽车官方发布的新车官图显示，新M8延续全尺寸SUV定位，新增天幕青、苍戎绿两款颜色。

新M8虽然被称为赛力斯全面主导问界后的“第一车”，但并不是完全由赛力斯独立开发。华为终端总裁余承东此前曾表示，今年上市的问界新车产品设计仍由华为团队主导，双方的分工调整将逐步落地。

9月15日，华为鸿蒙智行和赛力斯宣布调整合作模式，将有赛力斯负责产品定义、产品设计、品牌营销、渠道零售和服务体系，华为转为参与赋能。

问界仍然留在鸿蒙智行体系内，华为的乾崑智驾、鸿蒙座舱等技术也会继续用于问界。这改变了过去外界印象中“华为深度主导、赛力斯负责造车”的模式，引发行业讨论。

此前赛力斯大量向华为体系采购商品和服务，引发“问界卖得好，但赛力斯不挣钱”的讨论。

赛力斯董事长张兴海9月22日对中国央视财经回应了“单飞”说法。他表示，赛力斯和华为没有分手，一直都是在一起，今后也在一起，只是合作模式进行了一个升级。

赛力斯副总裁康波则表示，2021年赛力斯与华为联合推出问界品牌，在没有任何现有模式可以借鉴的情况下，共同开创了跨界融合的创新商业模式，把问界从0做到1，形成今天的高端品牌、百万用户和体系基础。在这种情况之下，问界的发展也已经到了要思考下一步的时候。

康波说，当销量达到百万规模的时候，这对品牌经营的精细化和差异化提出了更高要求。关于舆论对“含华量”和品质的质疑，康波表示赛力斯与华为坚定在一起、造好车，问界仍然是鸿蒙智行大家庭的核心成员之一，华为终端持续参与赋能。