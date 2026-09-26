中国外交部长王毅表示，中国国家主席习近平此次访美的重要的政治成果，是同美国总统特朗普进一步拓展了中美关系新定位的内涵，明确尊重、公平、对等的重要性，同意构建“基于尊重、公平、对等的中美建设性战略稳定关系”，为中美探索大国相处之道提供了更明确的战略指引。

新华社星期六（9月26日）下午发出王毅谈习近平对美国进行国事访问稿件。王毅解释尊重、公平、对等的内涵。他说，尊重就是尊重彼此主权和领土完整，尊重各自选择的社会制度和发展道路，尊重对方核心利益和重大关切。

王毅说，“公平意味着开展互利合作，协商处理分歧，不搞你输我赢的零和博弈，不追求单方面的绝对优势”。

而对等，则意味着两国主权平等，没有高低之分，不搞霸道霸凌，对等解决各自关切，平衡发展各领域合作。

王毅说，中美国情不同，存在分歧很正常，有些分歧还很尖锐，不少矛盾也很复杂。但在求同存异中妥处分歧和矛盾，是中美建设性战略稳定关系的应有之义。

延伸阅读 中美同意构建基于尊重公平对等的建设性战略稳定关系

他说，两国元首同意，发挥好政治外交渠道的协调作用。两国军队应保持常态化对话，经贸、财金、执法、人文等各部门有必要加强沟通，增信释疑、管控分歧、积累互信。

“习近平主席阐明了中方在台湾问题上的原则立场，强调中方坚定维护国家统一和领土完整，敦促美方坚持反对‘台独’的正确立场，慎重处理台湾问题，为中美战略合作和两国关系发展排除干扰。”

王毅也说，中美经贸关系历经曲折，今天的稳定局面来之不易。美方一些势力泛化国家安全概念，动辄把经贸问题政治化，打压在美中资企业，限制中国对美投资，制造市场准入障碍，鼓动“脱钩断链”，这不符合任何一方利益，只会让双方的利益交集越变越小。

他说，美方应当公平对待中国企业，秉持平等、尊重、互惠的精神，通过对话谈判找到解决问题的出路。双方要相向而行，坚持互利共赢导向，推动中美经贸关系持续稳定向好发展，更好造福两国人民。