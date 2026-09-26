针对美国使用“超级智能”代替“人工智能”说法，中国外交部表示中方重视美方的立场，也尊重美方的提法。

中国外交部星期六（9月26日）以答记者问形式表示，中美元首会晤时，就人工智能问题进行了深入讨论。

中国外交部发言人说，“关于人工智能表述问题，中方重视美方的立场，也尊重美方的提法。人工智能技术正在持续发展，各方可以结合最新形势，加强交流、深入探讨、寻求共识。”

特朗普星期二（9月22日）在纽约联合国大会演讲时，重申他坚决反对监管人工智能（Artificial Intelligence，简称AI）的立场。同时，他认为“人工智能”一词低估了这项技术的价值，并表示希望世界各国也能采用“超级智能”（Super Intelligence）这个新名称。

特朗普说，“超级智能”这个名称“听起来好得多”，而且“更加准确”。

延伸阅读 白宫称美中同意设立AI事件沟通渠道

美国在介绍中国国家主席习近平此次访美的成果时，也使用“超级智能”代替“人工智能”。

中方发布的成果文件也提及，中美双方同意建立中美人工智能对话，交流人工智能相关风险和惠益。下次对话将于今年11月举行。双方同意建立人工智能事件的沟通渠道。