中国外交部长王毅在谈及中国国家主席习近平访美时表示，温润亲和的夫人外交为此访注入柔性力量。

据新华社，王毅表示，温润亲和的夫人外交为此访注入柔性力量。他说，彭丽媛教授陪同习近平主席访美，应特朗普总统夫人梅拉尼娅之邀共同参观国立亚洲艺术博物馆，一起欣赏美国青少年合唱《茉莉花》等中国歌曲，感受艺术交融与音乐共鸣，拉近了两国人民心灵的距离。

王毅表示，惟以心相交，方成其久远。“中美关系继续前行，既需要元首层面的‘握手’，也需要普通民众的“牵手”。我们将在两国元首战略引领下，持续为中美人文交流架桥铺路，为青年、教育、文化、旅游、体育等各领域交流合作拓宽渠道、提供动力，让两国人民的友谊之树向更深处扎根、向更高处生长”。

路透社报道也称，习近平此次华盛顿之行，其夫人彭丽媛成为中国展现软实力的重要人物。尽管中美在贸易、台湾等一系列问题上存在分歧，她所呈现的是一个更温和、更具亲和力的中国形象。

本周四（9月24日），中国国家主席夫人彭丽媛与美国总统夫人梅拉尼娅在华盛顿国立亚洲艺术博物馆参观时，观看了美国青少年合唱团演唱中国民歌《茉莉花》。

报道称，儿童合唱团演唱完毕后对彭丽媛说：“谢谢彭妈妈！”

中国驻美国大使谢锋也在社交平台X发布了一段彭丽媛为演出鼓掌的视频。谢锋写道，彭丽媛“勉励美国青少年继续学习中文和中国文化，争做中美友好的使者”。

总部位于北京的策纬咨询（Trivium China）地缘政治分析师马祖尔（Joe Mazur）说：“在一些原本相当强硬的外交互动中，她有助于增添更具人情味的一面，也能为中美关系营造一些令人感觉良好的时刻。”