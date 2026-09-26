（东京综合讯）中国国家主席习近平访美期间提及中美两国人民在二战中共同抗击日本军国主义侵略者，日本首相高市早苗回应称，日美虽曾交战，但已实现和解，如今是关系牢固、彼此信赖的盟友。

习近平本周访问华盛顿，并与美国总统特朗普会晤。特朗普在欢迎仪式上称，中国在二战中是美国的“盟国”，并表示希望回顾两国“共同战斗的伟大事业”。习近平则在白宫国宴上说，80多年前，中美两国人民并肩作战，抗击日本军国主义侵略者。

综合《读卖新闻》和TBS新闻网报道，高市早苗星期五（9月25日）在首相官邸受访时，强调日美已和解并建立互信。对于中美元首会晤，她说：“这是第三国之间的互动，不作逐一评论。”

日本内阁秘书长木原稔同日也在记者会上强调日美的紧密关系，并称“重要的是，中美关系应有助于包括日本在内的国际社会保持稳定”。

木原稔说，日本战后始终走和平国家道路，为世界和平与繁荣作出贡献，“坚持这条道路和基本理念的立场完全没有改变”。他还说，日美共同为地区乃至世界的和平与稳定作出贡献。

日本媒体报道，中美元首有关二战的表述引起东京警惕。高市早苗此前刚在联合国演讲中呼吁“尽快删除”《联合国宪章》中针对二战战败国的“敌国条款”；日本政府担心，反对删除条款的中国会利用特朗普的言行，加强对自身有利的宣传。

但也有消息称，日本政府认为特朗普在中美元首会谈中作出重大让步的可能性不大，称中国为“盟国”也只是对华口头示好。高市早苗在中美元首会晤前与特朗普会面，确认两国将在应对中国问题上保持协调。日本外交部一名高官称，特朗普“充分理解了”日本的立场。

为进一步了解中美元首会谈情况，日本共同社引述知情人士称，日本政府正寻求尽快安排高市早苗与特朗普通电话。