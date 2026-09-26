中国山西省长卢东亮召开全省煤炭安全稳产稳供工作推进会时强调，要全力推动复工复产、稳产稳供，加速扭转产量下滑趋势。

据山西省新闻联播，山西省委副书记、省长卢东亮星期六（9月26日）主持召开全省煤炭安全稳产稳供工作推进会。

卢东亮说，要在严守安全底线前提下，全力推动复工复产、稳产稳供，加速扭转产量下滑趋势，加快重塑山西省煤炭产业生态，为确保国家能源安全、满足民生用能需求贡献山西力量。

会议指出，要扛牢安全生产和稳产稳供的政治责任，深刻汲取“5.22”事故教训，深入推进煤矿安全风险隐患专项整治，狠抓重大灾害超前治理，加强“行刑纪”衔接，规范提升监管执法质效，保持打非治违高压态势。

要坚持分级分类，在保证安全的基础上，抓紧推动煤矿企业有序复产达产，有安全风险隐患的煤矿要加快完成整改、尽早验收复工，生产矿井要优化生产组织、尽快达产满产，建设矿井要紧盯工程节点、抓紧投产达效。

山西省长治市沁源县留神峪煤矿于今年5月22日19时29分发生一起煤矿瓦斯爆炸事故，造成82人遇难，两人失联，128人受伤，为中国自2009年以来最严重的煤矿事故之一。

事故发生后，山西全省安全检查迅速升级，据第一财经报道，该省6月至8月原煤产量连续三个月大幅下降，累计减产超过1亿吨。

一德期货动力煤分析师曾翔对《华夏时报》表示，中国煤炭产量持续低位，导致期煤炭价格上涨。

曾翔表示，根据统计局数据，中国1至8月原煤产量累计减少了1亿吨，主要是山西煤矿事故后6至8月所产生的减量，其中7、8月均是近五年最低水平。产量持续低位，前期还可以通过消耗社会库存来缓解，随着社会库存的减少，供应减量逐渐体现在价格上。