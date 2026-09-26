中美元首华盛顿会晤达成八点成果共识，包括同意共同构建“基于尊重、公平、对等的建设性战略稳定关系”。受访学者指出，这项共识的明确化是“习特二会”的重要成果，旨在进一步管理两国战略竞争。

据新华社报道，中美元首当地时间星期五（9月25日）上午在白宫茶叙。中国国家主席习近平指出，这次访问，他与美国总统特朗普又丰富了中美关系定位的内涵，同意共同构建“基于尊重、公平、对等的建设性战略稳定关系”，经贸领域也取得互惠互利的成果。

习近平星期六（26日）下午回到北京后，中国外交部在官网通报中美达成八点成果共识，其中有五点与白宫星期五发布的简报完全一致，包括双方同意构建“基于尊重、公平、对等的中美建设性战略稳定关系”。

中美元首5月北京会晤时，同意构建中美建设性战略稳定关系。这次的会晤则在此基础上，加入“尊重”“公平”和“对等”三个关键词。

中国外长王毅介绍，此访重要的政治成果是中美元首明确尊重、公平、对等的重要性。他解释，尊重就是尊重彼此主权和领土完整、各自选择的社会制度和发展道路，以及对方核心利益和重大关切。

公平则意味着开展互利合作，协商处理分歧，不搞你输我赢的零和博弈，不追求单方面的绝对优势。对等意味着两国主权平等，没有高低之分，不搞霸道霸凌，对等解决各自关切，平衡发展各领域合作。

中国官媒《人民日报》星期六发表署名“钟声”的评论文章，呼吁把中美建设性战略稳定关系从愿景转化为行动，并指习近平此次访美为此提出论述明确路径，即明确中美两国应当也完全可以在务实合作中互利共赢，在良性竞争中彼此成就，在求同存异中妥处分歧，在累积互信中构筑和平。

南京大学国际关系学院院长朱锋接受《联合早报》采访时评估：“这是这一次习特会的一个重要成果，设定这三个关键词是希望对建设性战略稳定关系未来内容的具体化和机制化，能够做出非常明确的规范。”

从中国的立场而言，朱锋解读，尊重是提醒美国不能对中国的崛起采取全面战略遏制；公平则是提醒美国不能在科技、产业、市场、经济等问题上，尤其是人工智能领域、高级晶片供应等方面对华采取排斥、封杀和新冷战的态度；对等则是坚决反对美国把美中关系过度地武器化、安全化。朱锋补充道：“如果你要打压我，我也不得不反击。”

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江受访时指出，这项共识的明确化是“中美两国高层对双边战略竞争进行管理的一种政治外交努力”。 不过，双方可能仍有较大分歧，尤其对公平和对等的解读。

从美国的角度来看，李明江指出，美国多年来一直为寻求经贸公平批评中国，指责北京补贴产业、产能过剩等；对等则“隐含比较负面的东西，就是以其人之道，还治其人之身”。

《人民日报》星期六的评论也提醒，明确原则底线，是中美构建建设性战略稳定关系的重要前提。台湾问题是北京核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线，希望美国坚持反对台独立场，慎重处理台湾问题。

朱锋指出，中美建设性战略稳定最大症结还是台湾问题，“短期内在台湾问题上双方完全走到一致可能性不大，但至少需要管控和稳定”。

李明江则认为，官媒这篇评论“可能反映中国国内政策圈子对中美未来关系走向，还是有各种各样的担忧和顾虑，借此发出政治上的警示”。他指出，美国暂缓140亿美元（178.9亿新元）的对台军售案是一项战术妥协，暂时搁置， 但始终有可能在某一个时间点上宣布。“美国也可能用其他战术性做法，比如把这140亿分拆，分阶段卖给台湾。”

美国一旦实现这笔对台军售，李明江预期，中美关系将受到较大冲击，可能导致两军交流、政治外交、高层互动等受阻，中国也可能加大对美出口稀土的管制。

学者：中美在人工智能领域取得突破

另一方面，尽管白宫宣布两国领导人同意以超级智能（Super Intelligence，简称SI）取代人工智能（AI）描述相关新兴技术，但中方通报仍维持人工智能的称呼。

中方通报称，双方同意建立中美人工智能对话，交流人工智能相关风险和惠益；下次对话将于今年11月举行。双方也同意建立人工智能事件的沟通渠道。

李明江认为，中美在人工智能领域实现很好的开端，取得很有意义的突破，“可以说是这次习近平访美比较积极的一个成果，也是双方同意构建建设性战略稳定关系的具体体现”。

朱锋则说，中美此次在人工智能问题上透露出积极信息，反映出两国首脑的相向而行，“特朗普现在这个政策也有助于避免美国国内（对华发动）新冷战的政治图谋”。

中美双方也证实达成并将落实300亿美元（383.4亿新元）对等降税安排。白宫单方面宣布，中国明后年每年还将从美国进口至少1000万公吨煤炭。

朱锋指出，此次中美取得的经贸成果是提振彼此经贸往来、加深彼此经济和市场依赖的重要举措，也有利于特朗普在11月中期选举争取中西部农民和共和党选民支持。

李明江则说，中美此次仅延长贸易休战两个月，中国在对美出口稀土限制上也并未让步，表明双方经贸博弈还是比较明显。