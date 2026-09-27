泰国曼谷暴雨成灾，中国驻泰使馆提醒在泰中国公民防范强降雨及洪涝灾害。

据新华社报道，中国驻泰国使馆星期六（9月26日）发布公告，提醒在泰中国公民及近期拟来泰人员提高安全防范意识，密切关注天气和道路情况，妥善做好防洪防涝准备。

公告说，泰国多地持续出现强降雨天气，曼谷及周边地区受影响较为明显。使馆提醒在泰中国公民密切关注天气及当地官方信息；合理安排出行，避免通过内涝区域；做好居家及个人应急准备。

公告说，近期计划来泰或已经在泰的中国游客、短期商务及探亲人员，应密切关注目的地天气和交通状况，合理调整旅游、商务及户外活动安排，避免在暴雨期间前往河流、瀑布等涉水区域以及山区、低洼地区游览；前往机场、火车站等交通枢纽时，应充分预留时间。如遇紧急情况，请及时报警并联系中国驻泰国使领馆寻求领事协助。

泰国首都曼谷连续两天暴雨引发严重洪涝，市政府星期六（9月26日）宣布首都所有50个区为洪水灾区。在伦敦访问的泰国首相阿努廷也提前结束行程，返国处理灾情。

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从星期四（24日）至星期六下午，曼谷降雨量已接近300毫米。连绵不断的降雨导致曼谷的运河水位上涨，浑浊的河水涌入周边的民宅、餐馆、商店和巷弄。