在中美元首结束会晤后不久，中国大熊猫“平平”和“福双”星期天（9月27日）凌晨从成都搭乘包机启程赴美，将在亚特兰大动物园开启为期10年的旅居生活。

据新华社报道，“平平”和“福双”星期天凌晨2时55分从成都双流机场搭乘包机前往亚特兰大动物园。启程前，成都大熊猫繁育研究基地为它们举办欢送仪式。

“平平”为雄性，2020年3月出生；“福双”为雌性，2020年10月出生。

为保障跨洋运输的安全与舒适，中方团队制定了详细运输方案，备足新鲜竹笋、竹子、苹果和应急药物，并提前对两只大熊猫开展了运输适应性训练，缓解紧张应激。美方资深兽医和饲养员随机陪同，实时观测两只大熊猫的身体状态，照料大熊猫的健康与饮食。中方也已安排两批兽医、饲养员提前赴动物园做好各项准备。

抵达亚特兰大后，“平平”和“福双”将接受隔离检疫，中方人员将驻园照顾它们度过隔离检疫期，开展应激适应与行为训练，帮助它们尽快适应新环境。

据报道，为给“平平”和“福双”营造健康舒适的生活环境，去年12月以来，中方专家团队与亚特兰大动物园多次举行线上和线下会议，就大熊猫场馆升级改造方案展开交流。

中方与亚特兰大动物园已开展大熊猫保护合作研究20余年。双方联合实施专项科研项目30余项，发表学术论文50余篇，在大熊猫繁殖育幼、行为研究、疾病防控等领域实现多项技术突破。合作期间，累计繁育成活大熊猫五胎七崽。

新华社报道称，这是中国与欧美地区开展大熊猫国际繁育合作的最好成绩。

中国野生动物保护协会今年4月24日在微信公众号公布，根据去年与美国亚特兰大动物园签署的大熊猫保护国际合作研究协议，“平平”和“福双”赴美开启为期10年的大熊猫保护合作，以延续两国人民20多年“熊猫情”。

“熊猫外交”是中国通过租借大熊猫增进友好关系的一种外交方式。2023年，美国田纳西州孟菲斯动物园的大熊猫“乐乐”因心脏病死亡，与它同时赴美的“丫丫”则因蠕形螨虫导致脱毛，被中国网民批评美国没有妥善照顾大熊猫。

同年，多只租借到期的旅美大熊猫返回中国，也一度引发外界猜测，随着中美关系趋紧，两国“熊猫外交”可能中断，但中国仍在2024年先后再向美国租借两对大熊猫。

中国国家主席习近平星期三（9月23日）至星期五（9月25日）对美国进行国事访问。他星期四（9月24日）在美国白宫欢迎仪式上致辞时宣布，“平平”和“福双”再过几天将落户亚特兰大动物园，同美国人民见面。