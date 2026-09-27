中国军方称，解放军南部战区星期天（9月27日）在黄岩岛（菲称斯卡伯勒浅滩）周边海空域组织海空联合演训，并指这是针对当前个别国家破坏地区和平稳定的必要行动。

据“南部战区”微信公号消息，解放军南部战区星期天在黄岩岛周边海空域组织海空联合演训，这是针对当前个别国家破坏地区和平稳定的必要行动，旨在检验提升部队维护国家领土主权和海洋权益的实战能力。

此前，央视新闻星期五（25日）报道，由中国海警万山舰、川山舰等多艘舰艇组成的编队，在黄岩岛国家级自然保护区开展执法巡查行动。报道没有提及这项行动何时展开。

此次解放军南部战区演训正值仁爱礁（菲称阿云津礁）局势再趋紧张。

综合路透社和彭博社报道，菲律宾海岸警卫队星期五发声明称，中国海军和海警星期四（24日）阻挠菲律宾向仁爱礁一艘二战时期军舰上的驻军运送补给。

菲律宾海警发言人塔里埃拉（Jay Tarriela）说：“双方没有发生碰撞，也没有人员受伤，但中国海警的危险操作造成严重的碰撞风险。”

菲律宾称，相关任务属于合法的人道主义及补给保障行动，中国的行为违反国际法及2016年南中国海仲裁裁决，该项裁决否定了北京对南中国海提出的广泛权利主张。马尼拉也呼吁中国停止干扰，并强调将继续行使在相关海域的主权权利和管辖权。

中国海警局发言人姜略则称，菲律宾背信违约，不顾中国劝告，一意孤行派出运补船为“非法坐滩”仁爱礁的船只运补，中国海警依法采取现场跟监、喊话警告等措施。

姜略说，菲律宾在中秋节期间挑衅并炒作，严重违反《南中国海各方行为宣言》，破坏地区和平稳定，要求菲律宾停止挑衅；他称，中国海警将继续在包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域开展维权执法，维护国家领土主权和海洋权益。

这是中菲2024年7月就仁爱礁补给任务达成临时协议后，首起公开披露的类似事件。一名菲国官员上月说，协议达成以来，菲方已顺利完成15次人员轮换及补给任务，期间未发生事故。