中国国家副主席韩正星期六（9月26日）在联合国大会发言时称，中东海湾国家的主权和安全都应得到尊重，并敦促有关国家立即停止对古巴的武力威胁。

据联合国官网消息，韩正星期六在联合国大会第81届会议一般性辩论上发表讲话。韩正说，二战后形成的以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序必须加以维护，要践行共同、综合、合作、可持续的安全观，反对冷战思维和阵营对抗，坚持通过对话协商化解分歧和争端。

他进一步说，反对违反《联合国宪章》、绕开联合国安理会授权的单边军事行动。

韩正表示，大国对国际和平与安全负有特殊责任，尤其要带头守规矩、讲法治、行正道。中方认为，中东海湾国家的主权和安全都应得到尊重。

美国驻华大使庞德伟星期五（25日）接受美国媒体采访时说，美国总统特朗普在会见中国国家主席习近平时，要求对方不要向伊朗提供支持；习近平则保证中国不会这么做。

韩正也在发言时敦促有关国家立即停止对古巴的武力威胁，立即全面取消对古巴的封锁制裁。

韩正在讲话中没有点名美国。据路透社报道，美国已对古巴展开施压行动，基本切断了古巴的石油供应；美国与以色列今年2月对伊朗发动打击后，美伊战争爆发。

韩正还在会上说，世界因多样性而精彩，不同文明相处，居高临下不可取，唯我独尊不可行，并表示相互尊重、合衷共济、和合共生才是正确道路。