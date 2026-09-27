中国知名音乐人刘欢病逝后，他的母校北京国际关系学院发文悼念，并以一首校友创作的诗送别刘欢，其中一句写道：“歌声连着我和你，曲终人散情悠悠。”

国际关系学院校友办微信公众号星期六（9月26日）晚发文悼念刘欢。文章介绍，刘欢1981年至1985年于国际关系学院法语专业学习，毕业后留校任教至1991年。“在校期间，他勤学笃思、博雅多才，兼具外语人文素养与出众艺术才情，为国关人树立了文理兼修、知行并进的榜样。”

文章称，刘欢在读大一时迷上了古典音乐。他无意间发现学校里有一台钢琴没有人弹，兴奋不已，想方设法搞到钥匙；随后，他每天中午一下课便赶到食堂吃饭，再匆匆跑去弹琴，从中午12时一直弹到下午2时上课前。

文章说，刘欢在国际关系学院留下了青春岁月，也是80年代黄金一代的共同回忆。在校执教期间，他培养了许多热爱文学与艺术的学生。

文章也提到，刘欢创作并演唱的诸多经典作品、参与奥运文化盛典、深耕美育讲台，并热心公益事业。“刘欢校友用一生证明，国关人既心怀寰宇，亦可在人文艺术的天地绽放光彩。”

文章最后以一首国际关系学院校友创作的诗送别刘欢，这首诗写道：“大河向东闯九州，弯弯月下小桥头。为你追寻千万里，一拜弟兄忠义留。心在梦在从头来，少年壮志不言愁。歌声连着我和你，曲终人散情悠悠。”

刘欢原创音乐公益金和湖南广播影视集团（台）芒果V基金，星期六（26日）在“芒果微基金”微信公众号发讣告说，刘欢星期五（25日）上午在家人的陪伴下于上海病逝。

刘欢的代表作品有《心中的太阳》《好汉歌》《千万次的问》《弯弯的月亮》等多首脍炙人口的歌曲。