习特会结束后，台湾外交部次长陈明祺星期天（9月27日）称，美国对台的政策一直不变，并强调美国已了解台湾所面临的情势以及对于国防投资的决心。

台湾已等待数月，希望美国总统特朗普批准一项价值约140亿美元（约179亿新元）的新对台军售方案。美国去年12月曾公布规模创纪录、价值110亿美元的对台军售案。

特朗普今年5月在北京会晤中国国家主席习近平后说，他将暂缓处理最新的对台军售方案。自上周习特会结束以来，特朗普未再提及这项军售，仅在星期六（9月26日）表示，习近平了解他在台湾问题上的立场。

综合路透社和台湾《太报》报道，中华亚太菁英交流协会星期天举办座谈会，陈明祺会前受访时提到美国国务卿鲁比奥此前曾说，对任何一方进行军售都须要经过同样的审慎考量。

陈明祺指出，中国大陆经济下行，但仍不断投入军事投资，显示不放弃对台动武的决心。因此，台湾不会在习特会后就有所放松，必须持续守护海空域，投入国防改革。

美国驻华大使庞德伟星期五（9月25日）接受美国财经媒体CNBC访问时说，特朗普政府的台湾政策没有改变，美方没有改变措辞或立场，仍遵循一中政策、《台湾关系法》、美中三个联合公报及“六项保证”。他也告诉福克斯新闻：“我们不支持（台湾）独立，但也确实不支持胁迫。”

陈明祺说，特朗普维持战略模糊，虽然没有明白地点出这一点，但从庞德伟受访和鲁比奥近期对外发言来看，仍然可以理解美国对台政策一直不变，对各国军售都经过严谨考量。他并称，美国已了解台湾所面临的情势以及对于国防投资的决心。