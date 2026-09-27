中国产业资本持续流入可控核聚变赛道，“清华系”核聚变独角兽迎来新的上市公司股东。

据澎湃新闻报道，杭氧股份、汽轮科技同步公告，拟与其他投资方共同投资上海星环聚能科技有限公司。

其中，杭氧股份出资5000万元（人民币，约955万新元），取得星环聚能0.66%的股权；汽轮科技出资5000万元，取得星环聚能0.66%的股权；其他投资方合计出资7.2亿元，取得星环聚能9.45%的股权。

这是杭州国资在核聚变领域的一次复投。星环聚能的现有股东杭州国佑资产运营有限公司，是杭氧股份、汽轮科技间接控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司（下称杭州资本）的全资子公司，杭氧股份、汽轮科技均为杭州资本下属控股孙公司，构成关联交易。上述企业背后的实控人均为浙江省杭州市国资委。

星环聚能脱胎于清华大学的聚变实验室，由清华同窗陈锐、谭熠2021年创办，近年来成为中国可控核聚变商业公司中的现象级企业。

技术路线上，星环聚能选择了差异化的小型球形托卡马克：在高温超导强磁场球形托卡马克的基础上，多冲程重复运行，用磁重联加热等离子体。这改变了传统“长时间维持高温等离子体”的思路，而是像内燃机一样，利用短脉冲不断快速“点燃”等离子体并往复做功，目的是让聚变堆变得更小、更简单，从而大幅降低建造成本。

星环聚能今年5月初宣布，已完成5亿元A+轮融资，至此累计融资总额超过20亿元。彼时，星环聚能相关负责人证实，公司估值已突破10亿美元。超10亿美元的一级市场估值，已超过不少A股上市企业市值。