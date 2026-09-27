台湾外交部长林佳龙星期天（9月27日）率企业代表团前往台湾在中美洲的邦交国伯利兹和危地马拉访问，期间将会晤两国政要。

台湾外交部发布新闻稿称，林佳龙星期天率领企业代表团一行前往伯利兹及危地马拉访问。在伯利兹期间，他将会晤伯利兹总督察芙拉（Froyla Tzalam）及总理布里仙纽（John Briceño），以及会晤外交暨外贸部长冯赛卡（Francis Fonseca）等伯利兹政要。

林佳龙在危地马拉期间将会晤总统阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo），以及会晤外交部长马丁涅兹（Carlos Ramiro Martínez）等危地马拉官员。

为实地了解台湾与两国的合作计划成果，台湾外交部称，林佳龙在伯利兹将视察圣佩卓医院兴建工程、“台湾加勒比海共荣学院”预定地及“50户社会住宅计划”，并与冯赛卡签署联合公报，以及外交人员训练与交流合作协定。

在瓜地马拉期间，林佳龙将主持危地马拉外交部空间整修工程揭牌，以及瓜京国际机场监控暨紧急应变与事件管制中心启用仪式，视察癌症专科医院预定地。

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台湾外交部在新闻稿中说，积极拓展台伯、台危的企业商机为此次出访的重要目的，访问团在伯利兹和危地马拉均将举办经济合作会议暨企业媒合会，进一步扩大与伯利兹和危地马拉产业合作及经贸交流，并透过邀请“美台商业协会”代表参团及与在地美国商会进行交流，促成三方企业对接，建构民主商业坚实同盟。

台湾目前有12个邦交国，其中以拉丁美洲及加勒比海地区最多，共有七个。除了伯利兹及危地马拉，其余五个分别是海地、巴拉圭、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯，以及圣基茨和尼维斯。