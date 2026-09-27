针对中国大陆国家主席习近平与美国总统特朗普会晤，大陆官媒《环球时报》星期六（9月26日）发表评论称，中美都在寻求管控竞争、避免关系失控，台湾社会也应思考，是继续处于台海冲突风险前沿，还是推动两岸关系和平发展。

这篇题为《台湾社会要读懂中美元首这次会晤的历史意义》的评论说，中美元首同意进一步丰富两国关系定位内涵，共同构建“基于尊重、公平、对等的中美建设性战略稳定关系”。此次访问期间，双方也达成八点成果共识。

文章认为，其中“建设性”意味着将竞争限制在可控范围，“战略稳定”则是避免经贸摩擦、科技竞争和地区分歧进一步演变为对抗。

文章指出，当前中美关系涉及供应链、人工智能、金融、地区安全和全球治理等多个领域，两国都需要保持沟通和管控风险。文章称，对台湾而言，“把竞争推向台海、把台湾推到风险最集中的位置”，才是最应警惕的情况，并称“台湾最该警惕的，是把自己活成一枚棋子”。

文章也把台湾问题称为“中美关系最硬的边界”，并称从今年5月北京会晤到9月华盛顿会晤，大陆围绕台湾问题的立场一以贯之，即“中美可合作，也可竞争，但不能以牺牲中国核心利益为代价；可管控分歧，但不能给台独分裂活动留下暧昧空间”。

文章强调，台湾问题涉及北京的主权和领土完整，与贸易、订单等议题不同，“根本没有讨价还价的余地”，中美关系若要保持稳定，就必须慎重、妥善处理台湾问题。

文章进一步称，这次中美元首会晤的意义之一，是为两国避免关系失控进一步建立框架，并说明“对话比对抗更有价值，克制比冒险更符合各方利益”。

文章说，台湾应思考，是继续走所谓“倚美谋独”的道路，还是回到坚持一个中国原则、反对“台独”和推动两岸关系和平发展的方向。

文章并称，“两岸统一问题终将也必将得到解决”，中美若能以“正确方式”相处，将为这一进程减少阻力，并创造更有利的外部条件。

习近平于当地时间星期四（9月24日）在白宫与特朗普举行会谈。据新华社报道，习近平希望美方“慎重处理台湾问题”，并坚持反对“台独”。特朗普未就这一表述作出公开回应。