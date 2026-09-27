彭博社报道认为，在北京将政策重心集中于人工智能（AI）之际，中国消费股正陷入“失落的十年”（lost decade）。

据报道，中国消费股与表现强劲的科技板块形成鲜明对比。过去六个月，MSCI中国指数旗下的消费类股分类指数大跌约18%，跌至近10年来低点；同时，AI权重较高的科技指数大幅上涨，目前已升至2016年水平的两倍以上。

这种低迷态势反映出中国经济发展的不均衡。北京近年来大力发展科技产业，在带动出口增长的同时，也推动大量资本流向人工智能企业，但对国内需求的提振作用有限。

8月社会消费品零售总额仅同比增长0.4%。“黄金周”假期通常是旅游和消费的重要时期，但目前几乎没有迹象表明，投资者对消费板块的悲观情绪会在假期后缓解。

彭博社引述上海谦璞投资管理有限公司基金经理陈实说：“今年夏季的数据表明，消费支出并未出现复苏，也进一步印证目前仍只能押注出口。”

陈实也说：“从市场角度看，这产生了挤出效应。投资者的资金越来越集中于人工智能受益股，而消费等板块则遭到无差别抛售。”

当前的低迷情绪与疫情前形成鲜明反差。当时，中国中产阶级的崛起曾被视为全球最具吸引力的增长叙事之一。

但随着房地产市场长期低迷、收入增长乏力和消费者信心不足，这种乐观情绪如今已几乎消失，消费板块也成为表现不佳的投资选择。多年来，为提振作为消费重要支撑的住房销售，各项支持政策陆续出台，但成效有限。

彭博汇编的数据显示，在最新财报季中，MSCI中国指数成分股中的必需消费品企业盈利较预期低47%，可选消费品企业盈利也较预期低近10%。相比之下，工业和科技企业的业绩则好于预期。

美国银行亚太区股票策略主管吴旖（Winnie Wu）分析，消费板块的困境也发生在全球投资者冷落消费股、转而追捧人工智能投资热潮受益股的大背景下。她说，就中国而言，税收征管趋严等国内政策因素也加重了家庭和企业的财务负担。