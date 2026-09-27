中国解放军南部战区星期天（9月27日）在黄岩岛（菲律宾称斯卡伯勒浅滩）周边海空域组织海空联合演训，重点演练快速机动等实战化科目。

据“南部战区”微信公号消息，解放军南部战区星期天在黄岩岛周边海空域组织海空联合演训，重点演练侦察预警、快速机动、联合搜救等实战化科目。“南部战区”称，这有效检验了部队海空协同、快速支援和体系制胜能力。

“南部战区”也称，战区部队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家领土主权和海洋权益。

中国海警局新闻发言人姜略说，中国海警在黄岩岛附近海域组织维权执法管控演练，重点演练登临检查、拦阻冲闯、强制拖离等执法行动。

他强调，中国海警将加大黄岩岛附近海域维权执法管控力度，并表示坚决维护国家领土主权和海洋权益。

延伸阅读 解放军黄岩岛周边海空联合演训 称针对个别国家破坏地区稳定

“南部战区”微信公号同一天稍早发布消息指出，此次演训是针对当前个别国家破坏地区和平稳定的必要行动，旨在检验提升部队维护国家领土主权和海洋权益的实战能力。

对于消息中提到的个别国家，《环球时报》引述中国国防大学教授张弛分析，此次解放军南部战区在黄岩岛周边海空域组织海空联合演训，是对菲律宾侵权挑衅行径的严正警告，是针对其持续破坏南中国海地区和平稳定的必要行动，旨在加大对黄岩岛附近海空域的维权执法管控力度，检验、提升维护国家领土主权和海洋权益的实战能力。

张弛说：“此次联合演训就是对菲方划线立规，要让其清醒认识到，在中方正当的主权权益、坚定的维权决心和强大的维权能力面前，无论它搞什么小动作、拉谁站台，非法图谋都不可能得逞。”