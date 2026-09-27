香港财政司司长陈茂波星期天（9月27日）表示，有信心达到全年GDP增长3.5%至4.5%的经修订预测目标。

陈茂波星期天在网志发文称，科技创新尤其人工智能（AI）的发展，正为经济增添动力。受人工智能及相关电子产品需求带动，香港8月整体商品出口货值达6679亿港元（1088.11亿新元），按年上升53%；首八个月合计上升42.5%。

陈茂波说，按政府经济顾问的最新评估，有信心达到全年GDP增长3.5%至4.5%的经修订预测目标。

不过，陈茂波指出，人工智能同时带来治理方面的挑战。他说，随着主要经济体开始讨论人工智能治理、数据、合规与风险管理，香港可在提供“规则”与“信任”上发挥独特优势。

陈茂波称，凭着普通法制度、两文三语的普通法人才、连通国际的标准与专业服务以及金融支撑，香港在模型训练、数据跨境、私隐保护与纠纷处理之间，可以提供各方信任的解决方案。

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陈茂波也说，香港需要懂得人工智能产业的人才，也需要敢于以人工智能探索应用的人才，以及人工智能再强也做不了的范畴里人才；而劳动力的人工智能素养与更广泛的技能提升，既关乎未来在市场上的竞争优势，更关乎香港适应人工智能发展的需要，以及民众的工作与生活。

香港行政长官李家超9月16日同步发表香港首个五年规划及新一份施政报告，为未来五年发展订定目标，包括2030年后创新活动总开支在本地生产总值的占比倍增至3%。