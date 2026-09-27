（北京综合讯）中国和美国同意建立人工智能（AI）对话机制后，中国官媒发文称，AI已成为中美需要共同面对的挑战，两国需要并肩作战，既要推动技术发展，也要共同防范滥用和失控风险。

中国央视旗下新媒体账号“玉渊谭天”星期天（9月27日）发文说，近期中美元首互动涉及的合作领域，通常以“加强合作”“加强对话”等方式表述，但习近平此次访美谈到AI时，同时提出“发展好、管控好”。

文章认为，前者涉及技术进步和利益共享，后者则着眼于AI被滥用、恶用和失控的风险。

习近平于美东时间星期四（24日）在白宫欢迎仪式上说，中美都是AI大国，有能力也有责任“发展好、管控好”AI。

文章说，从共同应对气候变化，到共同探讨前沿技术该如何发展，中美需要并肩作战。这是大国的责任与担当，也是国际社会的普遍期待。

建立AI对话机制是此次中美元首峰会取得的八点成果共识之一。中国外交部星期六（26日）公布，双方同意建立中美AI对话，交流AI相关风险和惠益。下次对话将于今年11月举行。双方同意建立AI事件的沟通渠道。

白宫公布的成果清单则称，双方将有关机制称为“美中超级智能对话”，并称两国领导人同意使用“超级智能”（Super Intelligence，SI）取代“人工智能”的说法。中国外交部随后回应称，中国重视美国的立场、也尊重美国的提法，并认为随着AI持续发展，各方可以“加强交流、深入探讨和寻求共识”。

这项围绕AI的对话机制早在习特会前已有铺垫。美国财长贝森特与中国副总理何立峰9月20日在纽约磋商时，曾讨论建立AI安全通报机制，以处理上升至国家安全层面的重大AI事件，并建议设立中美AI对话。

不过，中美在AI领域的战略竞争并未消退。特朗普星期六说，虽然他与习近平就“超级智能”进行讨论，但美国不希望与中国“整合”AI发展计划，并称美国希望保持自身技术优势。