（台北综合讯）美国媒体引述消息称，台湾在野的中国国民党主席郑丽文4月访问中国大陆前，先向大陆方面提供讲话稿，其中“反对台独”表述获中共总书记习近平认可。国民党就此回应时强调，正常的幕僚工作不应成为政治攻防的工具。

《华尔街日报》9月21日报道，郑丽文“和平之旅”前数月，大陆官员曾与国民党谈判人员会面，商定郑丽文访问期间将使用的措辞。据悉，郑丽文事先准备好的讲稿中就已包含“反对台独”相关内容。

报道也引述国民党前国际事务部主任黄介正称，郑丽文访陆的行程细节全部由大陆官员决定。

这篇报道引发台湾政坛争议，执政的民进党中国事务部星期天（9月27日）在社媒发文质疑，如果连台湾主要政党主席公开谈话的政治措辞，都要事先与北京商议，“还算什么‘对等交流’？”。民进党要求国民党就协商的人员、协商的具体内容，以及有否按照北京提出的意见调整措辞等，公开说明。

综合《自由时报》《联合报》等报道，国民党文传会主委陈以信回应时强调，政党交流前的联系、议题汇整、行程协调，以及会谈重要内容事前沟通，本来就是正常幕僚作业。

陈以信以2015年时任台湾总统马英九与习近平在新加坡会晤为例，称会前两岸就领导人谈话重点一直无法达成共识，甚至“吵得不可开交”。他以此批评民进党不仅不懂两岸关系，“连如何举办两岸交流都不行”。

陈以信说，当前美中等主要国家都持续保持沟通、管理分歧，台湾更没有理由主动关闭对话的大门。他呼吁赖清德政府，面对两岸情势与风险升高，与其花时间对正常交流进行政治操作，不如提出具体的风险管控机制。

陈以信并强调，只要是在对等、尊重、符合台湾利益的前提下，有助于降低风险、维护和平的正常交流，就不应被污名化或政治化。