对于美国总统特朗普称中国大陆国家主席习近平理解他在台湾问题上的立场，台湾在野国民党立委李彦秀说，这显示美中在台湾议题上仍存在战略分歧。

综合彭博社和路透社报道，特朗普星期六（9月26日）说，他本周与习近平会面时谈到台湾问题，但双方没有花太多时间讨论，“他非常清楚我的看法”。

特朗普作出上述表态前，中国大陆发布的双边会晤通报称，习近平敦促美国“反对”台湾独立。

据台湾《联合报》报道，李彦秀星期天（27日）说，习近平过去多次强调，台湾问题是中国大陆“核心利益中的核心”，也是美中关系“第一条不可逾越的红线”。

她认为，特朗普与习近平会谈触及台湾议题，中国大陆关注的应包括美国是否在反对“台独”和对台军售等问题上作出更明确承诺；美国则长期维持一中政策，并在台湾问题上采取战略模糊。

李彦秀指出，特朗普虽然不断强调他与习近平的关系，但也了解台湾在地缘政治和晶片科技领域的重要性。她认为，美国不太可能大幅调整长期以来的一中政策，而在台湾问题上维持战略模糊，也有助特朗普保留与北京谈判的空间。

李彦秀说，特朗普称习近平理解他的立场，显示美中在台湾议题上仍存在战略分歧。不过，为营造后续特习会的良好气氛，特朗普可能在军售及其他台湾议题上更加顾及北京立场，具体程度则取决于美方能换取哪些实质利益。

她认为，在台湾经贸和国防日益依赖美国、赖清德政府采取“亲美远中”路线的情况下，如果美中进一步推动“建设性战略稳定关系”，台湾未来争取防御性武器和扩大国际空间可能面临更大压力。