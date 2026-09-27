（吕梁讯）中国鄂尔多斯盆地东部区域探明千亿方深层煤层气田，官媒形容，这标志着中国深层煤层气勘探开发迈出关键一步，为保障国家能源安全增添新底气。

央视新闻星期天（9月27日）从中国石油获悉，山西吕梁三交北区块新增煤层气探明地质储量超过千亿立方米。这个区块地处鄂尔多斯盆地东部，连片含气面积411.5平方千米，煤层埋深1900米至2150米，属于典型的深层煤层气。

据介绍，深层煤层气是储藏在埋深超过1500米煤层中的天然气，属于非常规天然气。与常规天然气相比，深层煤层气埋藏深、地质条件复杂，开采技术门槛高。

报道称，中石油在鄂尔多斯盆地的深层煤层气国家备案探明储量，已累计超过4000亿立方米。此次新增整装千亿方探明储量，具备年产18亿立方米的产能建设基础。

报道称，截至2025年底，中国深层煤层气累计探明地质储量已超过1万亿立方米。专家预测，到2035年，中国深层煤层气年产量将达400亿至500亿立方米，将成为继致密气、页岩气之后，中国最现实的天然气上产接替资源。